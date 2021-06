La giornata per ammorbidire lo Spezia: la vittoria del buonsenso (e di Italiano)

Fine settimana particolarmente fruttuoso per la Fiorentina in ottica panchina con Vincenzo Italiano che finalmente si è avvicinato in maniera definitiva al club viola. In tal senso, quella di oggi è stata una giornata molto importante, quella che ha ammorbidito lo Spezia per quanto riguarda il suo (ex) tecnico e il relativo staff. Un esito dettato dal buonsenso dato che la storia con Italiano ormai era conclusa e fare muro in fin dei conti aveva poco senso. Lo stesso tecnico si era ormai esposto in modo deciso, da non poter tornare indietro: in attesa dell’ufficialità si può dire sotto voce che la telenovela sull’allenatore della Fiorentina si avvia verso la conclusione.