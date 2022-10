La gran crescita “monca” di Sottil: quel gol che manca da dieci mesi, in attesa del rientro

Impiegato quasi sempre fino a prima della sosta, era partito titolare anche contro il Verona prima di alzare bandiera bianca: per Riccardo Sottil è stato un buon inizio di stagione, sfavillante nelle prime battute ma un po’ parco nei numeri. Qualche assist ma ancora tabellino vuoto per quanto riguarda le reti, al netto di un’assenza che l’ha portato a saltare le ultime 3 gare. Resta ancora da capire se potrà essere della gara lunedì a Lecce ma dal suo primo bilancio stagionale, che resta positivo, non si può che pretendere un incremento sotto porta. E il classe ’99 è il primo a pretenderlo da se stesso: nella passata stagione dai suoi piedi arrivarono 4 reti tra campionato e Coppa Italia (l’ultima a gennaio a Cagliari): dopo le ottime prove iniziali, quello 0 stona davvero tanto. Prima il rientro però, poi auspicando una crescita generale della Fiorentina, anche le prime firme da parte di Sottil.