La grande assenza che potrebbe reiterarsi. La vera beffa è dietro l’angolo

Che cosa succede con Nicolas Gonzalez? L’ultimo tampone fatto non ha dato il responso che tutti quanti speravano. L’attaccante della Fiorentina continua ad essere positivo al Covid. D’ora in avanti ogni giorno l’argentino si sottoporrà a nuovi test e fino a quando non si negativizzerà, non arriveranno ulteriori comunicazioni dal club viola.

Il problema è che il tempo stringe e la trasferta con la Juventus si avvicina. Se la situazione non cambierà in fretta avremo questa grande (e grave) assenza reiterata. Gonzalez, a causa della positività al virus, ha già dovuto saltare le partite contro Lazio e Spezia e la sua mancanza è sicuramente una iattura per Italiano.

La vera beffa è però dietro l’angolo. A cosa ci riferiamo? Al fatto che potrebbe negativizzarsi in un momento buono per poter rispondere alla chiamata della propria Nazionale con tutto ciò che ne consegue. Finora dei suoi servigi ne ha usufruito quasi di più la compagine albiceleste piuttosto che la Fiorentina ed è un peccato perché tutti ci siamo accorti di quello che possa fare in campo e quanto importante possa essere il suo contributo.