La grande occasione di rilancio per Pradè

Il Direttore Sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè è uno dei maggiori indiziati per il cattivo rendimento della squadra viola in questa prima parte di stagione. Tornato a Firenze con l’arrivo di Rocco Commisso, Pradè ha condotto un mercato principalmente di prestiti in estate con il grande colpo Franck Ribery.

Dopo l’entusiasmo dei primi giorni, però, l’ex D.S di Udinese e Sampdoria si è ritrovato sotto la lente d’ingrandimento di tifosi e addetti ai lavori. In questa sessione di riparazione, infatti, Pradè ha l’opportunità di stupire tutti portando in viola giocatori di livello per salvare la squadra di Beppe Iachini e, chissà, tornare a sognare posizioni più alte in classifica.

I fronti su cui lavorare sono tanti, così come le aspettative che lo stesso Rocco Commisso ripone in lui. Lo stesso Direttore Sportivo, durante la conferenza stampa di presentazione di Iachini, non si è nascosto ammettendo come lui stesso voglia far bene.

C’è da migliorare una difesa che ha preso troppe reti e spesso si è scomposta; da sistemare la cabina di regia con un Milan Badelj che ha deluso le aspettative anche dei più positivi e da trovare un attaccante che segni.

Pradè ha tanto lavoro da fare, sia in entrata quanto in uscita, ma non può più sbagliare. C’è da soddisfare un Presidente che ha voglia di vincere e una piazza formata da tanti tifosi che vogliono vedere il successo dei colori viola.