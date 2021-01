La grande occasione di riscatto?

L’assenza di Franck Ribery può essere una grande occasione per Christian Kouamè, nonostante le voci di mercato che lo vedono desiderato sia in Italia, sia all’estero. Come scrive il Corriere Fiorentino, Torino e Verona sono pronte a mettere sul piatto circa 15 milioni di euro (tra prestito e riscatto) pur di prenderlo mentre, dall’estero, sono arrivare proposte da Eintracht Francoforte e Marsiglia. Eppure, a oggi, la Fiorentina è orientata a tenerlo, per cercare di rivalutarlo, viste le scarse alternative.

