La grande opportunità di crescita

Questo per la Fiorentina è il tempo della consapevolezza. La consapevolezza del percorso compiuto e quella dell’importanza della nuova avventura.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, la Conference League è una grande opportunità di crescita, un obiettivo primario e anche una difficoltà da considerare: giocare il giovedì sera rischia di complicare il cammino in campionato, soprattutto perché nel gruppo ci sono pochi calciatori abituati al doppio impegno settimanale. E allora a Vincenzo Italiano, che domenica aspetta il Napoli e si confronterà per la prima volta con un big-match tre giorni dopo un incontro di coppa, potrebbe servire un aiuto dalla società.