La grande rivincita di un nuovo arrivato viola

Dopo un avvio di campionato non certamente dei migliori, fatto di errori e prestazioni non del tutto sufficienti, Pol Lirola si è ritrovato ed è diventato uno dei giocatori fondamentali nel 3-5-2 made in Iachini.

Con il cambio in panchina, infatti, anche il giovane spagnolo ha trovato tranquillità ed è tornato quello già visto a Sassuolo in passato. Un giocatore capace di inventare e dotato di grande fiato. Lirola, infatti, dopo il primo periodo di ambientamento ha avuto un crescendo costante arrivando ad un livello tale da diventare essenziale nello schema tattico della Fiorentina.

Il giovane classe 1997 è uno di quei giocatori del futuro e resterà a Firenze per un’altra stagione.