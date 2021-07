MOENA – Pomeriggio bagnato per la Fiorentina. A pochi minuti dall’inizio dell’allenamento, sul ritiro viola di Moena si è abbattuto un acquazzone violento che per qualche secondo è diventato addirittura grandine. Mister Italiano è stato costretto a sospendere la seduta, in attesa che migliorino le condizioni climatiche.

Ecco le foto e il video realizzati da Fiorentinanews.com: