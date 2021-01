La Juve batte con grande fatica un Sassuolo, in 10 per un tempo e risale al terzo posto. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Vittoria per la Juventus nel posticipo della domenica sera contro il Sassuolo: i bianconeri si sono imposti per 3-1 sulla squadra di De Zerbi, in grado di tenere aperto il risultato fino a dieci minuti dal termine, nonostante l’inferiorità numerica per oltre un tempo. Succede tutto nella ripresa, a parte il rosso a Obiang al 45′ della prima frazione: prima la rete di Danilo con un gran tiro da fuori, poi il pari di Defrel. Nel finale invece all’80’ il gol di Ramsey per il 2-1 e poi quello di Ronaldo al 93′, a partita quasi chiusa.

La NUOVA CLASSIFICA: Milan 40, Inter 37, Roma, Juventus 34, Atalanta, Napoli 31, Sassuolo 29, Lazio 28, Verona 27, Benevento 21, Sampdoria 20, Fiorentina 18, Bologna 17, Udinese 16, Spezia, Cagliari, Genoa 14, Parma, Torino 12, Crotone 9.