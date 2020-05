La Juve cerca lo scacco all’Inter e attende che Commisso fissi il prezzo di Castrovilli. Paratici, aspetta e spera…

Ipotesi piuttosto fantasiosa, o meglio, fantasioso è l’esito ipotizzato più che l’interesse in sé: quello della Juventus per Gaetano Castrovilli. Nella ricostruzione di Calciomercato.com infatti, c’è una sorta di incrocio di mercato tra i bianconeri e l’Inter, prima orientati sul centrocampista viola e ora su Tonali. Sul bresciano c’era prima proprio la Juve che ora, quasi per ripicca, vorrebbe mettersi al tavolo di Commisso per parlare del classe ’97. Il ds Paratici anzi, è proprio in attesa che il patron della Fiorentina faccia il prezzo, con la possibilità di attendere anche un altro anno prima di affondare il colpo. Aspetta e spera, ci sarebbe da dire, visto che Commisso di voglia di cedere Castrovilli non ne ha né poca, né punta. Il numero 8 ha appena rinnovato, è al centro dei programmi della Fiorentina e di conseguenza non è soggetto a valutazione.