La Juve fa lo scatto decisivo per Kumbulla ma per fargli posto potrebbe aver bisogno della Fiorentina

Il sogno dell’accoppiata Amrabat-Kumbulla per la Fiorentina è destinato a naufragare: dopo l’acquisto del centrocampista infatti, la società viola aveva provato a mettere le mani anche sul centrale italo-albanese che però pare destinato ad altri lidi. La Juventus infatti ha compiuto una sorta di scatto decisivo per assicurarselo, battendo forse la concorrenza dell’Inter: il classe 2000 dovrebbe muoversi per una cifra tra i 25 e i 30 milioni di euro. Cifre verso cui la società viola non vorrebbe spingersi per ora, in compenso però i bianconeri dovrebbero liberarsi di Daniele Rugani che a 26 anni potrebbe cercare un club in grado di affidargli la difesa: la Fiorentina potrebbe trarne vantaggio, accogliendolo ad un valore inferiore rispetto a quello che si poteva immaginare al momento del salto da Empoli.

0 0 vote Article Rating