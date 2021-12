La Juve non regge il passo della Fiorentina: Morata non basta, con il Venezia finisce in pareggio Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Pochi minuti fa si è concluso il terzo anticipo della diciassettesima giornata di Serie A: allo stadio Penzo il Venezia di Paolo Zanetti ospitava la Juventus di Massimiliano Allegri. Al novantesimo il risultato è inaspettato un po’ per tutti: i padroni di casa fermano i bianconeri sull’1-1.

Nel primo tempo parte bene la Juventus che, dopo essersi mangiata qualche occasione ghiotta, si porta in vantaggio grazie ad un intuizione di Morata al 32′: lo spagnolo a tu per tu con Romero non si fa ipnotizzare e segna la quarta rete in campionato. Ad inizio ripresa arriva il pareggio del Venezia con Aramu: al 55′ il fantasista veneto beffa Szczesny dal limite dell’area con un preciso tiro all’angolino.

Punto importante per il Venezia che guadagna vantaggio sulla zona retrocessione. La Juve non regge il passo della Fiorentina e stazione a quota 28 punti.

L’attuale classifica di Serie A: Milan 38, Inter 37, Napoli 36, Atalanta 34, Fiorentina 30, Juventus 28, Roma, Lazio 25, Bologna 24, Verona, Empoli 23, Sassuolo 20, Torino 19, Sampdoria 18, Udinese, Venezia 16, Spezia 12, Genoa, Cagliari 10, Salernitana 8.