La Juve non si arrende e continua a sognare Chiesa: Enrico e Commisso spingono per il rinnovo mentre l’Inter…

All’origine di tutti i mali c’era stato proprio il pressing sfrenato della scorsa primavera, con conseguente ampia apertura alla cessione da parte della Fiorentina: poi con l’arrivo di Commisso, per Federico Chiesa si è aperta una fase complicata, risolta solamente a fine dicembre. Ad oggi la strada in discesa è quella per il rinnovo del contratto fino al 2024, con raddoppio dello stipendio. Come riporta La Gazzetta dello Sport però, in casa Juve non si arrendono e nei prossimi due mesi saranno stilati i programmi per la prossima stagione: tutto da vedere che ci sia anche Chiesa, sul quale nel frattempo avanza anche il silenzioso interesse dell‘Inter. Tra le due può aprirsi una bella battaglia, fermo restando che sia dal fronte di Enrico Chiesa che da quello viola l’interesse comune è quello di arrivare al rinnovo: a mercato chiuso, nelle prossime settimane sarà questa una delle questioni prioritarie.