La Juve pensava di comprarsi subito Kulusevski grazie a… Pjaca. Ma il Parma non vuole l’ex viola

Pjaca come indennizzo per Kulusevski. Forse il Pjaca del pre infortunio, non certo quello di ora: il Parma ha risposto “no” all’ultima offerta della Juventus per portarsi subito a casa il talento svedere, appena comprato dall’Atalanta per 35 milioni di euro. Il classe 2000, come riportato da gazzetta.it, rimarrà in prestito in Emilia fino a fine stagione, senza dunque trasferirsi immediatamente, come auspicato dai bianconeri. Destino complicato quindi per l’ex viola, che rimarrà ancora alla Juve ma praticamente da separato in casa, in attesa di ritrovare la vera versione di sè.