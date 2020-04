La Juventus pronta addirittura al sacrificio per Mandragora pur di accontentare una Fiorentina disinteressata

Ce ne sono tanti di calciatori che fanno gola nella rosa della Fiorentina: a partire da Federico Chiesa, proseguendo con Castrovilli e anche Milenkovic e Vlahovic. Tre ’97 e un 2000, pilasti della squadra viola di oggi ma anche del prossimo futuro, almeno gran parte di loro. La Juventus è interessata a tutti e quattro secondo quanto riporta Calciomercato.com ma, di fatto, la Fiorentina non è interessata ad aprire vie di scambio su quel tipo di canale.

Secondo il portale il sacrificio che i bianconeri sarebbero pronti a fare sarebbe quello per Rolando Mandragora, da riscattare per 26 milioni dall’Udinese e poi girare proprio alla Fiorentina. La società viola però ad oggi non pare interessata né al centrocampista friulano, né tantomeno alle cessioni dei suoi gioielli.