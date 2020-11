La Juve prova a sgambettare la Fiorentina su Milik e sfruttando proprio un ex viola

In attesa di delineare il suo futuro, Arkadiusz Milik si guarda intorno per capire dove potrà andare a gennaio: sicuramente non resterà a Napoli ed anche la proposta viola, come già detto, potrebbe essere presa molto più in considerazione. L’idea originaria del polacco era stata la Juve, che però in estate non volle investire su di lui vista la vicina scadenza del contratto. Il fatto che di mezzo ci siano gli Europei cambia molto e rende difficile aspettare in panchina la fine della stagione. Secondo Calciomercato.it però, a gennaio potrebbe riaccendersi proprio la pista bianconera, nell’ambito di un possibile scambio con un ex viola come Bernardeschi. Una soluzione che al momento non convince però a pieno il Napoli.

