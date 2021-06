La Juve punta al risparmio su Locatelli per costruire l’offerta per Vlahovic ma il muro di Commisso è altissimo

Come in ogni giornata che si rispetti, anche oggi su Tuttosport si parla di Dusan Vlahovic e di come la Juventus potrebbe fare per riuscire ad acquistarlo durante l’estate: la situazione è legata a due fattori, da un lato l’addio di Cristiano Ronaldo e dall’altro l’esigenza di trovare le risorse per convincere la Fiorentina. In tal senso, secondo Tuttosport, i bianconeri stanno cercando di inserire contropartite tecniche nell’affare col Sassuolo per Locatelli: un risparmio che potrebbe essere proposto a Commisso, il cui muro però ad oggi resta altissimo intorno al suo attaccante.