La Juve si sbarazza facilmente del Bologna e va a segno anche Vlahovic. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Ritorno al successo per la Juventus nel posticipo serale della domenica dell’ottavo turno di Serie A: vittoria per 3-0 contro il Bologna di Thiago Motta che continua a non fare punti, dopo i 3 conquistato con la Fiorentina. A decidere il match sono stati i due serbi, prima Kostic al 24′ e poi Vlahovic al 59′ e infine Milik al 62′.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 20, Atalanta 20, Lazio 17, Milan 17, Roma 16, Udinese 16, Juventus 13, Inter 12, Sassuolo 12, Torino 10, Fiorentina 9, Spezia 8, Lecce, Salernitana, Empoli, Monza 7, Bologna 6, Verona 5, Cremonese 3, Sampdoria 2.