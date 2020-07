La Juve vince il derby: il Torino lotta ma resta al pari della Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA della Serie A

Si è appena concluso il primo anticipo della trentesima giornata di Serie A: questo pomeriggio all’Allianz stadium è andato in scena il derby di Torino tra la Juventus e i granata di Moreno Longo. Tutto facile per i bianconeri a cui bastano due gol per tempo. Nella prima frazione di gara è Dybala a portare subito in vantaggio i padroni di casa al 3′; raddoppio che arriva alla mezzora grazie ad un preciso diagonale di Cuadrado. Nella ripresa prima Cristiano Ronaldo, a segno per la prima volta da calcio di punizione in Serie A, ed un autorete di Djidji regalano i tre punti agli uomini di Maurizio Sarri. Inutile il rigore trasformato da Belotti nei minuti di recupero del primo tempo. Il risultato finale è di 4-1 per la Juventus che scaccia via le paure e fa un altro passo verso il nono scudetto consecutivo.

La CLASSIFICA di Serie A: Juventus 75, Lazio 68, Inter 64, Atalanta 60, Roma 48, Napoli 45, Milan 43, Verona 42, Parma, Cagliari 39, Bologna 38, Sassuolo 37, Fiorentina, Torino, Udinese 31, Sampdoria 29, Genoa 26, Lecce 25, Spal 19, Brescia 18.