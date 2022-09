La Juventus a gennaio proverà a riportare in Serie A un terzino ex Fiorentina

Secondo quanto riporta El Nacional, il Real Madrid avrebbero fatto capire ad Alvaro Odriozola di non avere più spazio in rosa per lui. Visti gli ultimi infortuni in casa Blancos, è stato convocato per la prossima partita di Champions League, ma le prossime finestre di mercato potrebbero essere decisive per il suo addio alla Spagna, almeno a Madrid.

La cifra rimane compresa tra i 15 e i 20 milioni di euro e, secondo il media spagnolo, a gennaio sarebbe pronta a provarci anche la Juventus, alle prese con una rosa troppo corta nel reparto difensivo. Ritorno in Italia per l’ex Fiorentina?