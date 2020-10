La Juventus alla ricerca di compratori per due calciatori ma Chiesa è vicino. Il figlio d’arte ha in testa solo la Champions League, Commisso ha ceduto

La Juve ha fatto il grande passo per Federico Chiesa e la Fiorentina ha concesso il grande sconto, almeno nelle modalità di pagamento (4 anni). Ma questa intesa è condizionata alle uscite indispendabili in casa bianconera per finanziare il nuovo acquisto. A dar coraggio a Fabio Paratici sono le trattative avanzate per Daniele Rugani. Ma basta il passaggio del difensore in prestito al Rennes o al Newcastle? Per far tornare i conti occorre almeno un altro risparmio sostanzioso: Douglas Costa o Khedira. E per il brasiliano e il tedesco non arrivano segnali particolari. Così come per Mattia De Sciglio non si prospettano nuove destinazioni dopo il mancato passaggio alla Roma. Quindi come scrive La Gazzetta dello Sport, ci attende un week-end di passione, con la Juve impegnata a sgonfiare il monte stipendi per centrare un colpo che può risolvere un bel po’ di problemi dal punto di vista tecnico. Nel modulo di Andrea Pirlo, infatti, Fede può portare un pieno di energia sulla fascia. E soprattutto il figlio d’arte va a chiudere il cerchio di una storia nata da tempo. E se Rocco Commisso ha accettato di cedere il suo gioiello a condizioni vantaggiose, è proprio perché il numero uno viola ha compreso che Federico ormai ha in testa solo lo sbarco in Champions League.

0 0 vote Article Rating