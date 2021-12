La Juventus batte agevolmente il Genoa e raggiunge la Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Vittoria senza troppi patemi per la Juventus nel posticipo serale della 16esima di Serie A, contro il Genoa, allo Stadium. Il successo per 2-0 è stato determinato dalla rete in apertura di Cuadrado, direttamente su calcio d’angolo, e da quella di Dybala a dieci minuti dal termine. I bianconeri salgono così a quota 27, in compagnia proprio della Fiorentina.

L’attuale classifica di Serie A: Milan 38, Inter 37, Napoli 36, Atalanta 34, Fiorentina, Juventus 27, Roma, Lazio 25, Bologna 24, Verona 23, Empoli, Sassuolo 20, Torino 18, Udinese 16, Sampdoria, Venezia 15, Spezia 12, Genoa 10, Cagliari 9, Salernitana 8.