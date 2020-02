“La Juventus come Mussolini. Invece di appoggiare la protesta di un onest’uomo come Commisso, i terzisti partecipano implicitamente alla congiura contro di lui”

Riceviamo e volentieri pubblichiamo.

L’indegna messinscena arbitrale a favore della Juventus, come al solito beneficiata di rigori inesistenti, ha messo nuovamente a nudo un sistema di potere che dura ormai da troppi anni a danno dell’intero campionato di calcio italiano, in cui una sola squadra detta la propria legge nella colpevole indifferenza delle stesse vittime.

Otto scudetti in serie più un nono in arrivo non possono essere soltanto il prodotto di mirabili capacità manageriali. Sono anche e soprattutto il frutto di connivenze interessate nella gestione dei flussi finanziari derivanti dalla spartizione dei diritti Tv e dalle partecipazioni ai tornei internazionali, che comportano quindi maggiori possibilità economiche sul mercato dei calciatori.

Più soldi, più campioni, più scudetti, più champions e più sudditanza arbitrale. Questa è l’attuale equazione che governa il nostro calcio e dà origine a quella che possiamo realisticamente equiparare a una dittatura. Juventus come Mussolini.

La reazione del presidente della Fiorentina Rocco Commisso è dunque più che comprensibile e legittima. Una ribellione contro un sistema iniquo, che trova la nostra totale solidarietà. I terzisti che oggi parlano di parole irrituali, sempre pronti a inchinarsi al galateo del sistema, ossia proni verso il potere vigente, ragionano con mentalità di servizio. Invece di appoggiare la protesta di un onest’uomo, partecipano implicitamente alla congiura contro di lui, già esemplarmente incarnata dal capo degli arbitri Nicchi con la sua ‘disgustosa’ dichiarazione.

Siamo di fronte a un sistema avvezzo a corrompere come principale strumento di autoprotezione, già all’opera contro il presidente dalla Fiorentina e contro la stesso città di Firenze. Per questo motivo garantiamo al dottor Rocco Commisso l’appoggio incondizionato del nostro Comitato. Sempre e comunque invitandolo a non farsi abbagliare dagli stadi del potere. Il Franchi ha una sua storia gloriosa e una volta ben restaurato resta la degna sede della nostra amata Fiorentina.

Il Comitato ‘Vogliamo il Franchi’