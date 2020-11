La Juventus decolla al secondo posto con Ronaldo e lascia il Cagliari alla portata della Fiorentina Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Nell’anticipo del sabato sera la Juventus vince in casa contro il Cagliari per 2-0. A decidere la sfida è una doppietta siglata da Cristiano Ronaldo nel primo tempo. Da segnalare per i bianconeri l’ingresso dell’ex gigliato Chiesa negli ultimi dieci minuti di gara e le presenze in campo da titolare per i due ex viola Bernardeschi e Cuadrado, con il primo che è andato più volte vicino al gol nel corso della gara. Buona la prova anche dell’esterno di proprietà viola Sottil in prestito al Cagliari, subentrato nella ripresa e autore di alcuni contropiedi interessanti. Poche occasioni in attacco invece stavolta per il Cholito Simeone. Con questo risultato la squadra allenata da Pirlo va al secondo posto a quota 16, mentre quella di Di Francesco resta a quota 8 con un punto soltanto in più della Fiorentina.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Milan 17, Juventus 16, Sassuolo 15, Roma, Napoli, Lazio, Atalanta 14, Inter, Verona 12, Sampdoria, Cagliari 10, Spezia 9, Fiorentina 8, Benevento, Bologna, Parma 6, Genoa, Torino 5, Udinese 4, Crotone 2.