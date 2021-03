“La Juventus deve ringraziare la Fiorentina che le ha dato un giocatore per i prossimi dieci anni: Chiesa è da Real Madrid”

L’allenatore Carmine Gautieri ha parlato a TMW Radio esaltando l’ex giocatore della Fiorentina Federico Chiesa: “Questo è un ragazzo che dimostra di essere un fenomeno in ogni partita. Quello che ha fatto con la Lazio è incredibile. Oggi è lui il giocatore che crea superiorità numerica e salta l’uomo, la Juve ci ha visto lungo acquistandolo: farà la differenza quando andrà via Cristiano Ronaldo. E’ migliorato tanto e ha ancora ampi margini: può davvero diventare tra i più forti al mondo negli anni. Ringraziando anche la Fiorentina che l’ha creato, ora la Juventus avrà un giocatore per i prossimi dieci anni almeno”.

E poi ha aggiunto: “In un contesto come la Juve, che ha ventisette campioni in rosa, per Chiesa è stato più semplice mettersi in mostra. Però devo dire che anche a Firenze aveva fatto molto, molto bene: ha personalità, ogni partita dimostra di essere importante. Potrebbe giocare pure al Real Madrid per caratteristiche, qualità e carattere. Non ha paura di nulla, basta vedere i contrasti che fa. Un ragazzo molto maturo”.