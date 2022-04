“La Juventus deve smettere di guardare avanti e preoccuparsi di chi c’è dietro. La Fiorentina è una sua avversaria credibile anche in campionato”

Una vigilia di Pasqua che ha rimescolato molto le carte in Serie A, con la Fiorentina, che ha ancora una partita da recuperare, che ha guadagnato punti su molte delle avversarie dirette. E c’è anche chi la vede lanciata per obiettivi ben più ambiziosi rispetto ad una qualificazione in Europa League o Conference League.

“la Juve – come aveva immaginato Allegri – è costretta a smettere di guardare avanti, preoccupandosi piuttosto di chi insegue – scrive il giornalista Alessandro Vocalelli su La Gazzetta dello Sport – Perché la Fiorentina, ad esempio, non è solo la rivale in Coppa Italia, ma un’avversaria credibile e verissima anche in campionato”.

Poi aggiunge: “I viola sono lì, apparentemente a sette punti ma con una gara da recuperare, e con un obiettivo chiaro. Dare un senso al finale di stagione e magari proprio all’ultima giornata, in cui la Juve dovrà vedersela a Firenze. Certo, il vantaggio bianconero è ancora ampio, ma la corsa per l’Europa è altrettanto viva di quella per lo scudetto”.