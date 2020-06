La Juventus di Bernardeschi e Cuadrado perde ai rigori la finale di Coppa Italia

È del Napoli di Rino Gattuso il primo trofeo della stagione. Nella Finale di Coppa Italia contro la Juventus dell’ex Maurizio Sarri, nei 90 minuti di gioco tra le due squadre termina zero a zero il match. La Juve domina il possesso palla, mentre il Napoli ha le occasioni più nitide, sventate da Buffon e dai legni. Ai calci di rigore sbagliano Dybala e Danilo per i bianconeri, mentre Insigne, Politano, Maksimovic e Milik realizzano perfettamente. Il Napoli si porta così a casa la terza Coppa Italia dell’era De Laurentiis.

