“La Juventus è andata spesso in vantaggio, anche contro la Fiorentina, ma poi è sempre appassita. Vlahovic? Desolante”

Il giornalista sportivo, Carlo Nesti, ha commentato dal suo sito ufficiale il tonfo europeo della Juventus, uscita sconfitta ieri sera in casa per 2-1 dal Benfica (per la prima volta nella sua storia a zero punti dopo le prime due gare di un girone di Champions League). Sentite cosa ha detto sulla precedente partita con la Fiorentina e sull’ex Vlahovic:

“La Juventus ha avuto il vantaggio, finora, di sbloccare il risultato dopo pochi minuti, contro la Roma (2’ Vlahovic), contro lo Spezia (9’ Vlahovic), e contro la Fiorentina (9’Milik). E’ successo anche contro il Benfica (3’Paredes). Eppure in nessuna circostanza ha sfruttato il beneficio di gestire questo vantaggio, nel senso che è fiorita, sul piano del gioco, nella prima parte della gara, ed è gradualmente appassita nel corso della gara. Gli avversari ne hanno approfittato, e hanno costruito 2 pareggi e 1 sconfitta. Contro il Benfica, è arrivata la ferita più amara, per palese mancanza di gioco (Allegri? Giocatori presenti? Giocatori assenti?). Unici all’altezza della situazione Milik, Perin e Paredes, con Bremer, Bonucci e Danilo un gradino sotto. Desolanti, al contrario, Cuadrado, Mc Kennie e Vlahovic. E così, la qualificazione è già compromessa, con il voto “zero” sulla pagella: straziante“.