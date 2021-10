La Juventus è pronta a sacrificare pedine per arrivare a Vlahovic già a gennaio. Ma la Fiorentina…

“Interventi a gennaio? Li valuteremo”. Parola di Pavel Nedved, dirigente della Juventus che ieri si è espresso così sui possibili movimenti dei bianconeri nel mercato invernale. La società torinese è alla ricerca di un centrocampista centrale e di una punta per rinforzare la rosa a disposizione di mister Allegri. Per far questo serve vendere, dunque occhio alle uscite di giocatori come McKennie, Ramsey e Kulusevski, che potrebbero essere sacrificati per far “tornare i conti”.

Per il mercato in entrata i nomi sono quelli di Axel Witsel per il centrocampo e Dusan Vlahovic per l’attacco. Difficile arrivare al serbo già a gennaio, con la Fiorentina e Commisso che on sembrano intenzionati a privarsi del proprio numero 9 a stagione in corso nonostante il mancato rinnovo. La Juventus ci proverà, ancora. Come per Bernardeschi e Chiesa. Questa volt però il copione potrebbe essere diverso. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.