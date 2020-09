La Juventus è pronta per l’assalto a Chiesa: settimana prossima le parti si incontreranno per intavolare la trattativa

La questione Chiesa-Juve, probabilmente, non si esaurirà fino alla chiusura del mercato. Oppure, nel caso in cui il giocatore della Fiorentina passi davvero in bianconero, ipotesi che Sport Mediaset continua a non scartare. Come si legge sul sito, mercoledì è in programma un incontro tra l’entourage di Chiesa e la Juventus per discutere della trattativa. I bianconeri da parte loro stanno facendo di tutto per piazzare alcuni giocatori in uscita, su tutti Douglas Costa, così da ricavare i soldi necessari per arrivare a Chiesa.

