La Juventus e Vlahovic lanciano un segnale alla Fiorentina battendo lo Spezia. Il Lecce ferma il Napoli. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si sono appena concluse le due partite serali del mercoledì, iniziate alle 20:45. La Juventus, prossima avversaria della Fiorentina, ha battuto lo Spezia per 2-0, in una partita non chissà quanto emozionante. La decidono l’ex Fiorentina Dusan Vlahovic nel primo tempo, ancora una volta su punizione, e Arek Milik al 92°. L’altra partita, Napoli-Lecce, finisce 1-1: a Elmas risponde un capolavoro di Colombo. Succede tutto nel primo tempo, poi gli azzurri provano a strappare i tre punti senza successo.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Roma 10, Inter 9, Milan 8, Lazio 8, Juventus 8, Napoli 8, Torino 7, Atalanta 7, Udinese 7, Fiorentina 5, Sassuolo 5, Spezia 4, Salernitana 4, Empoli 3, Verona 2, Lecce 2, Sampdoria 2, Bologna 1, Cremonese 0, Monza 0.