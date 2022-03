La Juventus entra in campo per il riscaldamento: l’accoglienza del Franchi per Vlahovic

Primi segnali dell’accoglienza dei tifosi della Fiorentina per Dusan Vlahovic. Nel momento in cui l’attaccante serbo è entrato in campo, il Franchi lo ha riempito di fischi (con l’ausilio di veri e propri fischietti) e dalla Fiesole sono partiti dei cori contro di lui.

Vlahovic ha fatto qualche palleggio in mezzo al campo, ma poi ha dovuto partecipare insieme ai compagni a delle sessioni di scatti da una parte all’altra del terreno di gioco. Ovviamente, ogni qual volta si avvicinava al parterre di tribuna e di maratona, la reazione dei tifosi viola non esitava ad arrivare.