La Juventus esce dalla Champions League. Ai bianconeri non bastano Ronaldo e Bernardeschi per ottenere l’accesso ai quarti

La Juventus vince in casa contro il Lione per 2-1 senza però accedere ai quarti di finale di Champions League. La spuntano infatti gli ospiti grazie all’1-0 dell’andata e al rigore siglato stasera nel primo tempo da Depay su calcio di rigore al 12′. I bianconeri pareggiano con Ronaldo dal dischetto al 43′ e raddoppiano sempre con l’attaccante portoghese al 60′ su assist dell’ex giocatore della Fiorentina Bernardeschi, ma questi due gol non bastano per ottenere la qualificazione. La squadra di Sarri esce così dalla competizione, mentre ai quarti di finale i francesi guidati da Garcia troveranno il Manchester City allenato da Guardiola che ha ottenuto il pass di qualificazione vincendo contro il Real Madrid di Zidane.

