Un pomeriggio che poteva regalare belle notizie in classifica alla Fiorentina Femminile, dato che la Juventus stava perdendo sul campo del Parma fino al 90′: alla fine però le bianconere hanno ribaltato il risultato nel recupero con Boattin e Gunnarsdottir. Occasione per staccare la squadra di Montemurro, che invece ha operato il sorpasso con una partita in più però e in attesa del big match di domani tra Fiorentina e Inter.