La Juventus guarda al presente e al passato della Fiorentina: dopo Chiesa, i bianconeri puntano anche un ex viola

Nelle ore in cui Chiesa sembra essere ad un passo dalla Juventus, un altro giocatore che ha a che fare con la Fiorentina potrebbe raggiungere Torino. Stiamo parlando di Marcos Alonso, ex viola ormai da diversi anni in forza al Chelsea. Secondo Sky Sport, però, c’è stata una rottura tra le parti e il giocatore ha le valige in mano… direzione Italia. Da una parte c’è Antonio Conte, che vorrebbe portare all’Inter quello che è sempre stato un suo pupillo. Dall’altra la Juventus, pronta ad avventarsi sul giocatore in caso di partenza di De Sciglio. Vedremo quale sarà la sua destinazione, ma una cosa è (quasi) certa: Marcos Alonso ritroverà la Fiorentina da avversario.

