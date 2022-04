La Juventus intanto perde un centrocampista importante per il ritorno di Coppa Italia con la Fiorentina

Una serataccia per Manuel Locatelli, uscito malconcio a metà primo tempo dopo un colpo alla testa, vicino all’occhio, ed uno al ginocchio invece un po’ più pesante. Il centrocampista ne avrà per una ventina di giorni, come confermato direttamente da Allegri nel post partita: “E’ uscito per un problema alla ginocchio destra che non pare grave, è un piccolo stiramento al collaterale, dovrebbe restare fuori una ventina di giorni”. Sarà assente dunque per la sfida di ritorno delle semifinali di Coppa Italia con la Fiorentina, in programma per il 20 aprile.