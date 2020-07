La Juventus ipoteca il nono titolo di fila: Ronaldo stende la Lazio Guarda la nuova CLASSIFICA di Serie A

Nel Monday Night della 34esima giornata di Serie A, all’Allianz Arena Juventus batte la Lazio per 2-1 e ipoteca il nono scudetto di fila. A quattro partite dal termine, infatti, la Vecchia Signora ha otto punti di vantaggio sulla Lazio e le mancano quattro punti per la vittoria matematica. Succede tutto nella ripresa: prima Cristiano Ronaldo fa secco Strakosha dagli undici metri, poi lo stesso portoghese raddoppia a porta vuota su assist di Dybala, il migliore in campo nella partita. A 8’ dal termine la Lazio riapre la partita: patatrac di Bonucci, che commette un fallo ingenuo su Immobile in area di rigore. Dal dischetto l’attaccante di Inzaghi batte Szczesny, ma nel finale di partita i biancocelesti non riescono a creare particolari grattacapi ai bianconeri, tolta una punizione di Milinkovic-Savic respinta dal portiere polacco.

La CLASSIFICA di Serie A: Juventus 80, Inter 72, Atalanta 71, Lazio 69, Roma 58, Milan, Napoli 56, Sassuolo 48, Verona 45, Bologna 43, Fiorentina, Cagliari 42, Sampdoria 41, Parma 40, Torino 37, Udinese 36, Genoa 33, Lecce 29, Brescia 24, Spal 19.