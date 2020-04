La Juventus lo sa: Non sarà facile strappare Chiesa alla Fiorentina

Su Tuttosport stamani in edicola si leggono alcune considerazioni sull’attaccante della Fiorentina, Federico Chiesa. Scendendo nel particolare il direttore generale della Juventus, Fabio Paratici, sa perfettamente che non sarà facile strapparlo al club viola e soprattutto che non sarà di certo economico. Per questo motivo i bianconeri si stanno muovendo su Ferran Torres del Valencia. E’ in scadenza di contratto tra dodici mesi, quindi il suo club di appartenenza non può trattare più di tanto sul prezzo: pena perderlo gratis a giugno 2021.