La Juventus mette sul mercato Rugani, che potrebbe fare al caso della Fiorentina. Ecco le cifre chieste per il difensore

Secondo quanto riportato da calciomercato.com la Juventus avrebbe deciso di mettere sul mercato Daniele Rugani. La posizione del difensore era in bilico da tempo e dopo attente riflessioni, Paratici e gli altri dirigenti bianconeri avrebbero deciso di venderlo definitivamente. La Juventus chiede una cifra intorno ai 15-20 milioni per l’ex Empoli, ma il vero problema è l’ingaggio: 3,5 milioni netti a stagione. Il difensore è stato già monitorato dalla Fiorentina e sicuramente il prossimo anno a Firenze potrebbe trovare lo spazio da titolare. Per intavolare una trattativa però serve innanzitutto un ritocco al ribasso delle cifre pretese da Rugani.