La Juventus non molla Chiesa e mette sul piatto le solite contropartite: una guerra già persa che i bianconeri continuano inutilmente a combattere

La Juventus non intende mollare, e prosegue per la sua strada. Almeno secondo Sport Mediaset XXL, che ribadisce l’interesse dei bianconeri per Federico Chiesa. Commisso – si sente dire al telegiornale del primo pomeriggio – non ne ha parlato direttamente con Nedved visto il dissidio tra i due, ma i contatti esistono da febbraio. Il valore del giocatore si aggira intorno ai 50 milioni, ma la soluzione proposta dai bianconeri è sempre la stessa: prezzo più basso e inserimento di Romero e Mandragora come contropartite. Più difficili invece le opzioni Rugani e Pellegrini, il primo per via del pesante ingaggio e il secondo perché già in prestito al Cagliari. In generale, comunque, la soluzione si può trovare vista anche l’apertura di Commisso alla cessione di Chiesa.

0 0 vote Article Rating