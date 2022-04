La Juventus non molla Milenkovic, ma il serbo è il piano B dei bianconeri

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport tira in ballo il calciomercato della Juventus, e di conseguenza anche quello della Fiorentina. Secondo il quotidiano, infatti, tra i nomi nel mirino della società bianconera per l’estate c’è anche Nikola Milenkovic. In pole position, al momento, ci sarebbe Antonio Rudiger che è in scadenza di contratto con il Chelsea.

La situazione del difensore viola è piuttosto chiara: nell’estate scorsa ha rinnovato il contratto fino al 2023 per evitare alla Fiorentina di perderlo a parametro zero. Tra pochi mesi la situazione sarà pressappoco la stessa di quella di un anno e fa e, in caso di mancato prolungamento, la società lo cederà.