La Juventus non molla Milenkovic: sarà permanenza o derby d’Italia per lui. E l’Inter potrebbe virare su un altro centrale in Serie A

Il difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic è un prezioso oggetto di mercato, soprattutto in Serie A. Non è nuova la notizia di un concreto interesse di alcuni dei club più importanti del nostro campionato. L’unica squadra che si è distaccata è il Napoli, che ha scelto Kim Min-jae. Rimangono Inter, finora la più vicina al serbo, e Juventus.

I bianconeri, dopo l’acquisto di Bremer, non hanno esaurito la loro campagna acquisti. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, sia Daniele Rugani che Federico Gatti potrebbero essere in uscita (il secondo in prestito) e un altro difensore centrale sarebbe essenziale. La richiesta della Fiorentina non si piega: 15 milioni di €.

L’Inter rimane vigile su Milenkovic, ma guarda anche altrove. L’ultima idea nerazzurra è Merih Demiral dell’Atalanta, che ha un prezzo decisamente più alto rispetto al difensore della Fiorentina.