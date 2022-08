“La Juventus non si è rinforzata, è una squadra piena di incognite. Se non parte forte diventa un problema”

Lo scorso anno la Juventus è stata in lotta con la Fiorentina fino a gennaio, salvo poi staccarla ed entrare in Champions League. Nel campionato che sta per cominciare i bianconeri sono dati tra i favoriti per lo Scudetto e i viola avranno subito l’opportunità di provarlo, dato che già alla quinta giornata li sfideranno al Franchi.

Sulla situazione della Juventus, ha parlato a TMW Radio l’ex calciatore Stefano Impallomeni: “Se stecchi subito l’aria diventa pesante e poi diciamocelo, i tifosi si aspettavano altro dal mercato. La Juve non ha rinforzato granché, ha tanti buchi e poi Pogba si è infortunato. E’ tutta un incognita, non ci sono certezze, Allegri deve lavorare otto pressione. Penso che l’allenatore sia preoccupato, se la Juve non parte forte diventa un bel problema”.