La Juventus pensa al mercato a lungo termine: vuole bloccare un obiettivo della Fiorentina per l’estate

Il calciomercato non è ancora iniziato, eppure la maxi-sosta per il Mondiale permette di avere più tempo per parlarne e pensarci. La Juventus sembra voler puntare al lungo periodo, già in ottica luglio 2023, facendo valutazioni su un calciatore che interessa anche alla Fiorentina.

Secondo quanto riportato dal portale del Corriere dello Sport, i bianconeri vorrebbero Fabiano Parisi dell’Empoli, contando sul fatto di poterlo bloccare già nella sessione invernale (e poi averlo in estate). Se l’arrivo non dovesse concretizzarsi in questa sessione, l’altra alternativa è uno scambio con Andrea Cambiaso, attualmente in prestito al Bologna.