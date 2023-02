La Juventus (per ora) ha un punto in meno della Fiorentina… e Allegri parla di lotta per la salvezza

Alla vigilia della partita contro la Salernitana Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus prossima avversaria della Fiorentina in campionato, è tornato sulla situazione di classifica dei bianconeri. Ancora una volta Allegri ha ribadito quello che secondo lui è il vero obiettivo della squadra in questo momento: “Il dato di fatto è che abbiamo 23 punti, per cui quello di domani contro la Salernitana è un vero e proprio scontro salvezza. Fa ridere ma è così, dobbiamo arrivare in fretta a 40 punti”.

Stando a come la pensa Allegri, anche la Fiorentina sarebbe dunque in lotta per la salvezza avendo appena un punto in più della Juventus. Punti di vista, magari pure esagerati, con l’unica certezza che la stagione bianconera dopo la penalizzazione ha cambiato completamente faccia.