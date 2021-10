La Juventus perde con il Sassuolo e resta al pari della Fiorentina. Atalanta di rimonta sulla Sampdoria, pareggiano Udinese e Verona. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Erano tre le partite in programma alle 18.30 per la decima giornata di Serie A. All’Allianz Stadium la Juventus ha perso clamorosamente contro il Sassuolo. Sotto per via del gol di Frattesi, i bianconeri avevano recuperato nella ripresa grazie al colpo di testa vincente di McKennie ma all’ultimo minuto hanno subito da Lopez la rete dell’1-2.

Vittoria in rimonta 3-1 per l’Atalanta sul campo della Sampdoria, con la doppietta di Zapata e il gol di Ilicic che hanno ribaltato l’iniziale vantaggio di Caputo. Pareggio 1-1 infine anche tra Udinese e Verona, firmato Succes dopo tre minuti e Barak su rigore nel finale.

La nuova CLASSIFICA della Serie A: Milan 28, Napoli 25, Inter, Atalanta 18, Roma 16, Juventus, Fiorentina 15, Lazio, Sassuolo 14, Verona, Empoli, Bologna 12, Torino, Udinese 11, Sampdoria 9, Venezia, Spezia 8, Salernitana, Genoa 7, Cagliari 6.