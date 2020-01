La Juventus perde un terzino per infortunio in vista della sfida contro la Fiorentina

La Juventus perde una pedina sulla fascia in vista della sfida di domenica 2 febbraio contro la Fiorentina. Il terzino Danilo, uscito anzitempo dal campo ieri sera contro la Roma in Coppa Italia, dovrà stare fermo per almeno dieci giorni per una lesione muscolare alla coscia destra. Un’assenza che si aggiunge a quelle ormai assodate di Chiellini, Demiral, Khedira e De Sciglio.