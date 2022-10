La Juventus piomba sul terzino tanto agognato dalla Fiorentina

Secondo quanto riferito dall’edizione online de La Gazzetta dello Sport la Juventus ha messo gli occhi su un obiettivo di mercato della Fiorentina, ovvero il terzino dell’Empoli Fabiano Parisi. I bianconeri sarebbero infatti attualmente avanti su tutte le concorrenti per il giocatore classe 2000, che come affermato da lui stesso è stato oggetto dei desideri del club viola negli ultimi giorni di mercato della scorsa sessione di mercato.

La gara di venerdì sera tra Juventus e Empoli rappresenta per i dirigenti una buona opportunità per osservare da vicino il giovane difensore. Resta in ogni caso da capire se la Fiorentina vorrà fare un nuovo tentativo per Parisi a gennaio.