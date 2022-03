La Juventus potrebbe riavere a sorpresa un centrocampista infortunato a disposizione per la sfida contro la Fiorentina… in campionato

Secondo quanto riporta Tuttosport, il centrocampista della Juventus Weston McKennie starebbe recuperando in fretta dalla frattura al piede rimediata a fine febbraio. Per lui la stagione sembrava essere finita, invece il texano potrebbe tornare a disposizione di Allegri già a fine aprile, quando ai bianconeri mancheranno ancora 4 gare in campionato tra cui l’ultima gara contro la Fiorentina.

Nessuna chance invece di vederlo prima in campo, in particolare per la sfida sempre contro i viola, questa volta valevole per la semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma il 20 aprile allo Juventus Stadium.