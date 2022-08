La Juventus prende un altro attaccante serbo, consigliato direttamente da Vlahovic: “Le cose che mi aveva detto su questo club erano tutte vere”

Dopo Vlahovic la Juventus continua ad acquistare attaccanti serbi. Stavolta però non dalla Fiorentina, ma anche grazie al tanto odiato ex viola. Filip Kostic si è presentato quest’oggi alla sua nuova squadra, facendo menzione di cosa, proprio Dusan Vlahovic, gli abbia raccontato del club bianconero. Sentite cosa ha detto:

“Quando eravamo in Nazionale Dusan mi ha chiesto cosa ne pensavo della Juve, mi ha detto che sarebbe stato molto felice di avermi qua e mi ha raccontato tante cose ottime del club. Quando sono arrivato poi ho visto che tutto quello che mi ha detto era vero. Una tipica azione in campo con lui? Sul gioco invece l’azione ideale forse sarebbe con un buon assist in area di rigore con Dusan che può chiudere”.